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STX OSV HOLDINGS LTD - XFRA 2S1: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.05.18 08:42
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VARD HOLDINGS LTD. 2S1 SG2C47963963
AB/FROM ONWARDS 11.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
VARD HOLDINGS LTD. 2S1 SG2C47963963
AB/FROM ONWARDS 11.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,129 €
|0,129 €
|- €
|0,00%
|11.05./10:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|SG2C47963963
|A1C860
|0,15 €
|0,12 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,162 €
|0,00%
|13.04.18
|Stuttgart
|0,129 €
|0,00%
|10.05.18
|Frankfurt
|0,147 €
|-2,65%
|08:07
|Berlin
|0,147 €
|-2,65%
|08:10
= Realtime
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