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AURIS MEDICAL HLDG - XFRA 2RA1: AUSSETZUNG/SUSPENSION
18.03.19 07:57
Xetra Newsboard
DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AURIS MEDICAL HLDG SF-,02 2RA1 CH0408330303 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
AURIS MEDICAL HLDG SF-,02 2RA1 CH0408330303 BAW/UFN
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,328 €
|0,328 €
|- €
|0,00%
|18.03./08:00
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0408330303
|A2JGD5
|0,94 €
|0,29 €
= Realtime
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