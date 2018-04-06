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MONTAG.NEIGE DEVEL. - XFRA 2MN: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
06.04.18 09:16
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MONTAG.NEIGE DEVEL.EO-,93 2MN FR0011584549
AB/FROM ONWARDS 06.04.2018 09:09 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MONTAG.NEIGE DEVEL.EO-,93 2MN FR0011584549
AB/FROM ONWARDS 06.04.2018 09:09 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|4,495 €
|4,84 €
|-0,345 €
|-7,13%
|06.04./10:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0011584549
|A1W62L
|6,98 €
|3,89 €
= Realtime
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