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AEVI GENOMIC DL -,0001 - XFRA 2MJ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.03.17 15:32
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEVI GENOMIC DL -,0001 2MJ US00835P1057


AB/FROM ONWARDS 20.03.2017 15:31 CET


Aktuell
Eilt: 100% Dividendenrendite - Spektakuläre Übernahme voraus!
Joint Venture mit MGX Minerals in Kürze - 1.000% Lithium-Aktientip!  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
2,43 $ 5,44 $ -3,01 $ -55,33% 20.03./16:03
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US00835P1057 A2DJJH 6,18 $ 2,05 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Nasdaq 2,43 $ -55,33%  16:02
Frankfurt 2,25 € -55,56%  15:34
  = Realtime
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Eilt: 100% Dividendenrendite - Spektakuläre Übernahme voraus! Joint Venture mit MGX Minerals in Kürze - 1.000% Lithium-Aktientip!

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