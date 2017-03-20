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AEVI GENOMIC DL -,0001 - XFRA 2MJ: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.03.17 15:32
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AEVI GENOMIC DL -,0001 2MJ US00835P1057
AB/FROM ONWARDS 20.03.2017 15:31 CET
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AEVI GENOMIC DL -,0001 2MJ US00835P1057
AB/FROM ONWARDS 20.03.2017 15:31 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|2,43 $
|5,44 $
|-3,01 $
|-55,33%
|20.03./16:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US00835P1057
|A2DJJH
|6,18 $
|2,05 $
= Realtime
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