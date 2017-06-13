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IANTHUS CAPITAL HLDGS IN. - XFRA 2IA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.06.17 08:10
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IANTHUS CAPITAL HLDGS INC 2IA CA45074T1021
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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IANTHUS CAPITAL HLDGS INC 2IA CA45074T1021
AB/FROM ONWARDS 13.06.2017
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,773 €
|1,759 €
|0,014 €
|+0,80%
|13.06./08:10
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA45074T1021
|A2DPCW
|1,92 €
|1,59 €
= Realtime
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