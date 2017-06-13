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IANTHUS CAPITAL HLDGS IN. - XFRA 2IA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.06.17 08:10
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
IANTHUS CAPITAL HLDGS INC 2IA CA45074T1021


AB/FROM ONWARDS 13.06.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,773 € 1,759 € 0,014 € +0,80% 13.06./08:10
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA45074T1021 A2DPCW 1,92 € 1,59 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 1,82 € +7,63%  08:20
Stuttgart 1,773 € +0,80%  08:00
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