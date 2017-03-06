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ALPEK S.A.B. DE C.V. - XFRA 27A: DIVIDEND INFORMATION - 06.03.2017 - 5
06.03.17 08:39
Xetra Newsboard
FOLGENDENDES WERTPAPIER WIRD AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR
BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 06.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0,031
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR
BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 06.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0,031
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,923 €
|0,999 €
|-0,076 €
|-7,61%
|06.03./09:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|MX01AL0C0004
|A1JXQ2
|1,67 €
|0,92 €
= Realtime
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