FOLGENDENDES WERTPAPIER WIRD AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUSTECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIRBITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 06.03.2017. DUE TOTECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASKFOR YOUR UNDERSTANDING.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0,031