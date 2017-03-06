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ALPEK S.A.B. DE C.V. - XFRA 27A: DIVIDEND INFORMATION - 06.03.2017 - 5




06.03.17 08:39
Xetra Newsboard

FOLGENDENDES WERTPAPIER WIRD AM 06.03.2017 EX DIVIDENDE GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR LEIDER NICHT ANGEZEIGT. WIR
BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.

THE EX-DIVIDEND DAY OF THE FOLLOWING SHARE WILL BE 06.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPLAYED. WE KINDLY ASK
FOR YOUR UNDERSTANDING.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
27A XFRA MX01AL0C0004 ALPEK S.A.B. DE C.V. 0,031


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