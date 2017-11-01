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Apg Sga - XFRA 279: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.11.17 10:46
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APG SGA SA NAM. SF 2,60 279 CH0019107025


AB/FROM ONWARDS 01.11.2017 10:45 CET


Aktuell
Spektakuläre Bohrresultate voraus!
Neuer 733% Kobalt und Lithium Hot Stock nach 3.375% mit AVZ Minerals und 5.122% mit European Metals!  
 
Auroch Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
342,876 € 338,543 € 4,333 € +1,28% 01.11./10:58
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0019107025 A0B7X3 463,01 € 328,90 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 342,876 € +1,28%  09:25
Frankfurt 343,386 € -0,10%  08:03
  = Realtime
Aktuell
Übernahme von hochgradigem Graphit-Projekt mit bis zu 78% Graphit! Neuer 529% Graphite Hot Stock will Abnahmedeal mit Tesla!

Global Li-Ion Graphite Corp.
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