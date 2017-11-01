Erweiterte Funktionen
Apg Sga - XFRA 279: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.11.17 10:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APG SGA SA NAM. SF 2,60 279 CH0019107025
AB/FROM ONWARDS 01.11.2017 10:45 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
APG SGA SA NAM. SF 2,60 279 CH0019107025
AB/FROM ONWARDS 01.11.2017 10:45 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|342,876 €
|338,543 €
|4,333 €
|+1,28%
|01.11./10:58
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0019107025
|A0B7X3
|463,01 €
|328,90 €
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.