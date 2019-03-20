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LIVEHIRE LIMITED O.N. - XFRA 24X: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.03.19 08:32
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
LIVEHIRE LIMITED O.N. 24X AU000000LVH1
AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:26 CET
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LIVEHIRE LIMITED O.N. 24X AU000000LVH1
AB/FROM ONWARDS 20.03.2019 08:26 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,381 €
|0,414 €
|-0,033 €
|-7,97%
|20.03./08:35
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000LVH1
|A2DKE4
|0,59 €
|0,18 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,381 €
|-7,97%
|08:35
= Realtime
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