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MSM CORPORATION INTL - XFRA 23Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
22.05.18 09:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MSM CORPORATION INTL 23Y AU000000MSM5
AB/FROM ONWARDS 22.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MSM CORPORATION INTL 23Y AU000000MSM5
AB/FROM ONWARDS 22.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,01 €
|0,0132 €
|-0,0032 €
|-24,24%
|22.05./08:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000MSM5
|A2ACR2
|0,15 €
|0,010 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,01 €
|-24,24%
|08:29
= Realtime
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