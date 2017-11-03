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BUBS AUSTRALIA LTD - XFRA 23O: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.11.17 09:21
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BUBS AUSTRALIA LTD 23O AU000000BUB7
AB/FROM ONWARDS 03.11.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
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BUBS AUSTRALIA LTD 23O AU000000BUB7
AB/FROM ONWARDS 03.11.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,514 €
|0,509 €
|0,005 €
|+0,98%
|03.11./09:56
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BUB7
|A2DJWZ
|0,52 €
|0,37 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,514 €
|+0,98%
|08:02
= Realtime
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