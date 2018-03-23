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PACIFIC ENERGY LTD - XFRA 21U: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
23.03.18 08:53
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PACIFIC ENERGY LTD 21U AU000000PEA3
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 08:00 CET
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PACIFIC ENERGY LTD 21U AU000000PEA3
AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,316 €
|0,316 €
|- €
|0,00%
|23.03./10:25
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000PEA3
|875727
|0,38 €
|0,31 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,316 €
|0,00%
|08:42
= Realtime
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