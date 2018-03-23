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PACIFIC ENERGY LTD - XFRA 21U: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.03.18 08:53
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PACIFIC ENERGY LTD 21U AU000000PEA3


AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 08:00 CET


Aktuell
Starkes Kaufsignal - 17.700% in 2 Jahren
Neuer 591% Zink Aktientip nach 2.104% und 17.700%  
 
Kootenay Zinc Corp.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,316 € 0,316 € -   € 0,00% 23.03./10:25
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000PEA3 875727 0,38 € 0,31 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,316 € 0,00%  08:42
  = Realtime
Aktuell
Riesendeal - 978% Wachstum - Kursfeuerwerk. Neuer Cannabis Hot Stock nach 161.765% mit Cannabis Wheaton und 168.180% mit Canopy Growth

Quadron Cannatech Corp.
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