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RUMBLE RESOURCES LTD - XFRA 20Z: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.11.17 09:24
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RUMBLE RESOURCES LTD 20Z AU000000RTR1


AB/FROM ONWARDS 03.11.2017 08:00 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,042 € 0,04 € 0,002 € +5,00% 03.11./08:02
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000RTR1 A1JAGY 0,044 € 0,038 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,042 € +5,00%  08:02
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