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RUMBLE RESOURCES LTD - XFRA 20Z: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.11.17 09:24
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RUMBLE RESOURCES LTD 20Z AU000000RTR1
AB/FROM ONWARDS 03.11.2017 08:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
RUMBLE RESOURCES LTD 20Z AU000000RTR1
AB/FROM ONWARDS 03.11.2017 08:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,042 €
|0,04 €
|0,002 €
|+5,00%
|03.11./08:02
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000RTR1
|A1JAGY
|0,044 €
|0,038 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,042 €
|+5,00%
|08:02
= Realtime
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