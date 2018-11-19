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POWERBAND SOLUTIONS INC. - XFRA 1ZVA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




19.11.18 16:16
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
POWERBAND SOLUTIONS INC. 1ZVA CA73934B4001


AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 16:15 CET


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ISIN WKN
CA73934B4001 A2JJ50
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