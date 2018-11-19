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POWERBAND SOLUTIONS INC. - XFRA 1ZVA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
19.11.18 16:16
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
POWERBAND SOLUTIONS INC. 1ZVA CA73934B4001
AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 16:15 CET
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POWERBAND SOLUTIONS INC. 1ZVA CA73934B4001
AB/FROM ONWARDS 19.11.2018 16:15 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,1308 $
|0,0818 $
|0,049 $
|+59,90%
|19.11./-
|ISIN
|WKN
|CA73934B4001
|A2JJ50
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Nasdaq OTC Other
|0,1308 $
|+59,90%
|17:52
|Frankfurt
|0,103 €
|+41,10%
|16:45
= Realtime
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