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HOCHDORF Holding - XFRA 1Z3: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.03.2017 -3




14.03.17 07:42
Xetra Newsboard

FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 14.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED TODAY IN THE
XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.


INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
1Z3 XFRA CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
293,184 € 293,184 € -   € 0,00% 14.03./07:50
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CH0024666528 A0MYT7 312,50 € 158,77 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 293,184 € 0,00%  13.03.17
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