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HOCHDORF Holding - XFRA 1Z3: CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 14.03.2017 -3
14.03.17 07:42
Xetra Newsboard
FOLGENDES WERTPAPIER WIRD AM 14.03.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT. AUS
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
THE FOLLOWING SHARE IS TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 14.03.2017. DUE TO
TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED TODAY IN THE
XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
1Z3 XFRA CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10
TECHNISCHEN GRUENDEN WIRD DER EX-INDIKATOR HEUTE JEDOCH LEIDER NICHT
ANGEZEIGT. WIR BITTEN UM IHR VERSTAENDNIS.
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TECHNICAL REASONS THE EX-INDICATOR WILL NOT BE DISPALYED TODAY IN THE
XETRA SYSTEM. WE KINDLY ASK FOR YOUR UNDERSTANDING.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
1Z3 XFRA CH0024666528 HOCHDORF HLDG AG SF 10
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|293,184 €
|293,184 €
|- €
|0,00%
|14.03./07:50
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CH0024666528
|A0MYT7
|312,50 €
|158,77 €
= Realtime
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