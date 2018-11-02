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Instrument - XFRA 1W0: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
02.11.18 09:20
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WENTWORTH RES PLC A 1W0 JE00BGT34J81
AB/FROM ONWARDS 02.11.2018 09:19 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
WENTWORTH RES PLC A 1W0 JE00BGT34J81
AB/FROM ONWARDS 02.11.2018 09:19 CET
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Berlin
|0,70 €
|-
|09:15
= Realtime
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