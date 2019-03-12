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OPUS GLOBAL NYRT - XFRA 1VY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.03.19 10:51
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPUS GLOBAL NYRT UF 25 1VY HU0000110226
AB/FROM ONWARDS 12.03.2019 10:50 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPUS GLOBAL NYRT UF 25 1VY HU0000110226
AB/FROM ONWARDS 12.03.2019 10:50 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|1,50 €
|1,50 €
|- €
|0,00%
|12.03./10:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|HU0000110226
|A1JEWC
|2,36 €
|1,36 €
= Realtime
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