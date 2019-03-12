Erweiterte Funktionen



OPUS GLOBAL NYRT - XFRA 1VY: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.03.19 10:51
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
OPUS GLOBAL NYRT UF 25 1VY HU0000110226


AB/FROM ONWARDS 12.03.2019 10:50 CET


Aktuell
Pot Hot Stock startet große Investor Marketing Kampagne
Tenbagger mit Börsenstar - Cannabis Aktientip

The Yield Growth Corp.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
1,50 € 1,50 € -   € 0,00% 12.03./10:59
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
HU0000110226 A1JEWC 2,36 € 1,36 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 1,50 € 0,00%  08:09
Frankfurt 1,324 € -8,99%  10:59
  = Realtime
Aktuell
100 Mio. Dollar Molybdän-Übernahme - Molybdän steigt 200%. 1.707% Moybdenum Hot Stock Cameo Cobalt

Cameo Cobalt Inc.
Aktien des Tages
  

Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.

Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...