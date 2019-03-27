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Margaux Resources - XFRA 1UT: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.03.19 07:59
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARGAUX RESOURCES LTD. 1UT CA56660Q2045
AB/FROM ONWARDS 27.03.2019
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARGAUX RESOURCES LTD. 1UT CA56660Q2045
AB/FROM ONWARDS 27.03.2019
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,033 €
|0,029 €
|0,004 €
|+13,79%
|27.03./08:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA56660Q2045
|A2JARJ
|0,17 €
|0,010 €
= Realtime
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