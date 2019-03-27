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Margaux Resources - XFRA 1UT: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.03.19 07:59
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MARGAUX RESOURCES LTD. 1UT CA56660Q2045


AB/FROM ONWARDS 27.03.2019


Aktuell
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Cannabis Hot Stock 10 mal günstiger als Aurora Cannabis und Canopy Growth

TransCanna Holdings Inc.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,033 € 0,029 € 0,004 € +13,79% 27.03./08:12
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA56660Q2045 A2JARJ 0,17 € 0,010 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 0,033 € +13,79%  08:12
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