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MITHRA PHARMACEUTIC.AIW - XFRA 1TM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
12.09.18 12:45
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITHRA PHARMACEUTIC.AIW 1TM BE0974283153
AB/FROM ONWARDS 12.09.2018 12:44 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITHRA PHARMACEUTIC.AIW 1TM BE0974283153
AB/FROM ONWARDS 12.09.2018 12:44 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|34,00 €
|33,05 €
|0,95 €
|+2,87%
|12.09./08:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|BE0974283153
|A14V4E
|38,40 €
|9,71 €
= Realtime
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