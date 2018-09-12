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MITHRA PHARMACEUTIC.AIW - XFRA 1TM: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




12.09.18 12:45
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MITHRA PHARMACEUTIC.AIW 1TM BE0974283153


AB/FROM ONWARDS 12.09.2018 12:44 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
BE0974283153 A14V4E 38,40 € 9,71 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Stuttgart 34,00 € +2,87%  08:49
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