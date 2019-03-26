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FIRSTWAVE CLOUD TECH. - XFRA 1TL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




26.03.19 08:35
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8


AB/FROM ONWARDS 26.03.2019 08:17 CET


Aktuell
Pot Hot Stock startet neue Cannabis-Wellnessmarke in 400 Shops
525% Cannabis Aktientip nach 50.000% mit Aurora und 294.900% mit Canopy

The Yield Growth Corp.




 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,203 € 0,187 € 0,016 € +8,56% 26.03./09:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FCT8 A2AJS9 0,22 € 0,081 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,203 € +8,56%  08:07
Frankfurt 0,188 € -6,93%  08:17
  = Realtime
Aktuell
75 Mio. USD Übernahme. Cannabis Hot Stock 10 mal günstiger als Aurora Cannabis und Canopy Growth

TransCanna Holdings Inc.
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