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FIRSTWAVE CLOUD TECH. - XFRA 1TL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
26.03.19 08:35
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8
AB/FROM ONWARDS 26.03.2019 08:17 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8
AB/FROM ONWARDS 26.03.2019 08:17 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,203 €
|0,187 €
|0,016 €
|+8,56%
|26.03./09:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FCT8
|A2AJS9
|0,22 €
|0,081 €
= Realtime
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