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FIRSTWAVE CLOUD TECH. - XFRA 1TL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.12.18 08:18
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8
AB/FROM ONWARDS 03.12.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8
AB/FROM ONWARDS 03.12.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,099 €
|0,097 €
|0,002 €
|+2,06%
|03.12./10:28
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FCT8
|A2AJS9
|0,23 €
|0,096 €
= Realtime
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