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FIRSTWAVE CLOUD TECH. - XFRA 1TL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.12.18 08:18
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8


AB/FROM ONWARDS 03.12.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FCT8 A2AJS9 0,23 € 0,096 €
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