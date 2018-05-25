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FIRSTWAVE CLOUD TECH. - XFRA 1TL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
25.05.18 08:34
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8
AB/FROM ONWARDS 25.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8
AB/FROM ONWARDS 25.05.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,167 €
|0,164 €
|0,003 €
|+1,83%
|25.05./09:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FCT8
|A2AJS9
|0,24 €
|0,13 €
= Realtime
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