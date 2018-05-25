Erweiterte Funktionen



FIRSTWAVE CLOUD TECH. - XFRA 1TL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




25.05.18 08:34
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRSTWAVE CLOUD TECH. 1TL AU000000FCT8


AB/FROM ONWARDS 25.05.2018


Aktuell
Startschuss für die dritte 300% Kursrallye
Neuer Gold Hot Stock 2018 Aben Resources nach 2.090% mit GT Gold  
 
Aben Resources Ltd.




 
 
Artikelsuche mehr >
hier klicken zur Chartansicht

Aktuelle Kursinformationen mehr >
Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,167 € 0,164 € 0,003 € +1,83% 25.05./09:04
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000FCT8 A2AJS9 0,24 € 0,13 €
Weitere Börsenplätze mehr >
Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Hamburg 0,167 € +1,83%  08:04
Frankfurt 0,167 € 0,00%  08:17
  = Realtime
Aktuell
Besser als Nemaska Lithium - Nemaska 10 mal höher bewertet. 1.141% Lithium Hot Stock Power Metals nach 2.887% mit Nemaska - Top-Lithium-Aktientip 2018

Power Metals Corp.
Aktien des Tages
  


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.


Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
Es ist noch kein Thema vorhanden.
RSS Feeds




Bitte warten...