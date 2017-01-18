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TOWER ONE WIRELESS NEW - XFRA 1P3N: AUSSETZUNG/SUSPENSION
18.01.17 08:56
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE IST AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
TOWER ONE WIRELESS CORP. 1P3N CA89186Q1019 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
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|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
= Realtime
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