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TOWER ONE WIRELESS NEW - XFRA 1P3N: AUSSETZUNG/SUSPENSION




18.01.17 08:56
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE IST AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING SHARE IS SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

TOWER ONE WIRELESS CORP. 1P3N CA89186Q1019 BAW/UFN


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