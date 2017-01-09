Erweiterte Funktionen
CANSTAR RESOURCES INC. - XFRA 1LA, M5BQ, BGD, 9IU, M6X1: AUSSETZUNG/SUSPENSION
09.01.17 08:00
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLIANCE GROWERS O.N. 1LA CA01861C1095 BAW/UFN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087 BAW/UFN
ZENITAS HEALTHCARE LTD BGD AU000000ZNT3 BAW/UFN
CANSTAR RES INC. 9IU CA1380811044 BAW/UFN
METABOLIX INC. M6X1 US5910188821 BAW/UFN
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
ALLIANCE GROWERS O.N. 1LA CA01861C1095 BAW/UFN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087 BAW/UFN
ZENITAS HEALTHCARE LTD BGD AU000000ZNT3 BAW/UFN
CANSTAR RES INC. 9IU CA1380811044 BAW/UFN
METABOLIX INC. M6X1 US5910188821 BAW/UFN
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,097 €
|0,097 €
|- €
|0,00%
|09.01./08:16
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA1380811044
|A0D964
|0,11 €
|0,023 €
Werte im Artikel
0,097
0,00%
0,34
0,00%
0,18
0,00%
0,13
0,00%
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Nasdaq OTC Other
|0,0868 $
|+2,12%
|14.12.16
|Frankfurt
|0,083 €
|0,00%
|06.01.17
|Berlin
|0,097 €
|0,00%
|06.01.17
= Realtime
Aktuell
Meistgelesene Artikel
Aktuelle Diskussionen
|Antw.
|Thema
|Zeit
|2
|Canstar Resources
|07.03.13