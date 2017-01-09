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CANSTAR RESOURCES INC. - XFRA 1LA, M5BQ, BGD, 9IU, M6X1: AUSSETZUNG/SUSPENSION




09.01.17 08:00
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

ALLIANCE GROWERS O.N. 1LA CA01861C1095 BAW/UFN
NAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087 BAW/UFN
ZENITAS HEALTHCARE LTD BGD AU000000ZNT3 BAW/UFN
CANSTAR RES INC. 9IU CA1380811044 BAW/UFN
METABOLIX INC. M6X1 US5910188821 BAW/UFN


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0,097 € 0,097 € -   € 0,00% 09.01./08:16
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA1380811044 A0D964 0,11 € 0,023 €
Werte im Artikel
0,097 plus
0,00%
0,34 plus
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