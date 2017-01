DIE FOLGENDEN INSTRUMENTE SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENTS ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTILALLIANCE GROWERS O.N. 1LA CA01861C1095 BAW/UFNNAMASTE TECHN.INC. M5BQ CA62987D1087 BAW/UFNZENITAS HEALTHCARE LTD BGD AU000000ZNT3 BAW/UFNCANSTAR RES INC. 9IU CA1380811044 BAW/UFNMETABOLIX INC. M6X1 US5910188821 BAW/UFN