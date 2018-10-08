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FATFISH INTERNET GRP - XFRA 1JU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
08.10.18 08:30
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FATFISH INTERNET GRP 1JU AU000000FFG8
AB/FROM ONWARDS 08.10.2018 08:19 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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SCHEDULE:
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FATFISH INTERNET GRP 1JU AU000000FFG8
AB/FROM ONWARDS 08.10.2018 08:19 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,01 €
|0,011 €
|-0,001 €
|-9,09%
|08.10./09:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000FFG8
|A117X5
|0,079 €
|0,010 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,01 €
|-9,09%
|09:15
= Realtime
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