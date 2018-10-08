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FATFISH INTERNET GRP - XFRA 1JU: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




08.10.18 08:30
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FATFISH INTERNET GRP 1JU AU000000FFG8


AB/FROM ONWARDS 08.10.2018 08:19 CET


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AU000000FFG8 A117X5 0,079 € 0,010 €
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