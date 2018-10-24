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NATIONAL ACCCANNABIS - XFRA 1HV: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.10.18 08:56
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NATIONAL ACCCANNABIS 1HV CA63243E1043


AB/FROM ONWARDS 24.10.2018


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,521 € 0,557 € -0,036 € -6,46% 24.10./10:08
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA63243E1043 A2H6LB 0,86 € 0,072 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		0,583 € 0,00%  19.10.18
Stuttgart 0,524 € -0,38%  09:57
Frankfurt 0,521 € -6,46%  08:03
  = Realtime
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