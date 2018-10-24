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NATIONAL ACCCANNABIS - XFRA 1HV: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
24.10.18 08:56
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NATIONAL ACCCANNABIS 1HV CA63243E1043
AB/FROM ONWARDS 24.10.2018
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SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NATIONAL ACCCANNABIS 1HV CA63243E1043
AB/FROM ONWARDS 24.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,521 €
|0,557 €
|-0,036 €
|-6,46%
|24.10./10:08
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA63243E1043
|A2H6LB
|0,86 €
|0,072 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|
|0,583 €
|0,00%
|19.10.18
|Stuttgart
|0,524 €
|-0,38%
|09:57
|Frankfurt
|0,521 €
|-6,46%
|08:03
= Realtime
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