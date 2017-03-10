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FIRST GLOBAL DATA O.N. - XFRA 1G5: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.03.17 15:43
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIRST GLOBAL DATA O.N. 1G5 CA32037R1001
AB/FROM ONWARDS 10.03.2017 15:30 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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FIRST GLOBAL DATA O.N. 1G5 CA32037R1001
AB/FROM ONWARDS 10.03.2017 15:30 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,62 €
|0,588 €
|0,032 €
|+5,44%
|10.03./16:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA32037R1001
|A2DHB7
|0,73 €
|0,14 €
= Realtime
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