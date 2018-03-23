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XFRA 1BC3: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




23.03.18 12:48
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PAN ANDEAN MINERALS 1BC3 CA69776P2008


AB/FROM ONWARDS 23.03.2018 12:29 CET


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