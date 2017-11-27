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Bazaarvoice - XFRA 1BA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
27.11.17 16:02
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAZAARVOICE INC. 1BA US0732711082
AB/FROM ONWARDS 27.11.2017 16:00 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAZAARVOICE INC. 1BA US0732711082
AB/FROM ONWARDS 27.11.2017 16:00 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|5,425 $
|4,80 $
|0,625 $
|+13,02%
|27.11./17:01
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US0732711082
|A1JLAB
|5,45 $
|3,80 $
= Realtime
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