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Bazaarvoice - XFRA 1BA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




27.11.17 16:02
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BAZAARVOICE INC. 1BA US0732711082


AB/FROM ONWARDS 27.11.2017 16:00 CET


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453% Lithium Hot Stock nach 6.567% mit AVZ Minerals!  
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
5,425 $ 4,80 $ 0,625 $ +13,02% 27.11./17:01
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US0732711082 A1JLAB 5,45 $ 3,80 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 4,53 € +13,05%  16:02
Nasdaq 5,425 $ +13,02%  17:01
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