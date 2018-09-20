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Argen-X - XFRA 1AE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
20.09.18 09:22
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARGENX SE EO -,10 1AE NL0010832176
AB/FROM ONWARDS 20.09.2018 09:17 CET
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ARGENX SE EO -,10 1AE NL0010832176
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Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|68,80 €
|71,80 €
|-3,00 €
|-4,18%
|20.09./11:41
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|NL0010832176
|A11602
|94,30 €
|17,80 €
= Realtime
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|Zeit
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