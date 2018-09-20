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Argen-X - XFRA 1AE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




20.09.18 09:22
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ARGENX SE EO -,10 1AE NL0010832176


AB/FROM ONWARDS 20.09.2018 09:17 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
68,80 € 71,80 € -3,00 € -4,18% 20.09./11:41
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
NL0010832176 A11602 94,30 € 17,80 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
München 72,70 € -3,84%  08:03
Berlin 68,80 € -4,18%  10:55
Stuttgart 70,60 € -7,47%  08:04
Frankfurt 68,56 € -13,67%  11:10
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