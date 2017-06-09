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MIE HOLDINGS CORP.DL-,001 - XFRA 19MA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
09.06.17 10:17
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FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MIE HOLDINGS CORP.DL-,001 19MA KYG611571061
AB/FROM ONWARDS 09.06.2017 08:39 CET
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MIE HOLDINGS CORP.DL-,001 19MA KYG611571061
AB/FROM ONWARDS 09.06.2017 08:39 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,077 €
|0,069 €
|0,008 €
|+11,59%
|09.06./10:04
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG611571061
|A1CZQF
|0,095 €
|0,066 €
= Realtime
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