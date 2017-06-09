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MIE HOLDINGS CORP.DL-,001 - XFRA 19MA: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




09.06.17 10:17
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
MIE HOLDINGS CORP.DL-,001 19MA KYG611571061


AB/FROM ONWARDS 09.06.2017 08:39 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,077 € 0,069 € 0,008 € +11,59% 09.06./10:04
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
KYG611571061 A1CZQF 0,095 € 0,066 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 0,077 € +11,59%  08:24
Frankfurt 0,071 € +2,90%  08:40
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