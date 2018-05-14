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SRG GRAPHITE INC. - XFRA 18Y: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
14.05.18 13:48
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SRG GRAPHITE INC. 18Y CA78479D1096
AB/FROM ONWARDS 14.05.2018 13:45 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
SRG GRAPHITE INC. 18Y CA78479D1096
AB/FROM ONWARDS 14.05.2018 13:45 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,937 €
|0,932 €
|0,005 €
|+0,54%
|14.05./14:39
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA78479D1096
|A2DUBA
|1,41 €
|0,72 €
= Realtime
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