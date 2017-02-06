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KINDRED BIOSCIENC. - XFRA 17K: WIEDERAUFNAHME/RESTART
06.02.17 16:13
Xetra Newsboard
DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
KINDRED BIOSCIENCES INC. 17K US4945771099
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KINDRED BIOSCIENCES INC. 17K US4945771099
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|6,40 $
|6,30 $
|0,10 $
|+1,59%
|06.02./16:21
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US4945771099
|A1XA6K
|7,10 $
|3,12 $
= Realtime
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