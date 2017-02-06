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KINDRED BIOSCIENC. - XFRA 17K: WIEDERAUFNAHME/RESTART




06.02.17 16:13
Xetra Newsboard

DIE FOLGENDE AKTIE WIRD MIT SOFORTIGER WIRKUNG WIEDER IN DEN HANDEL
AUFGENOMMEN:
THE FOLLOWING SHARE IS RESUMED TRADING WITH IMMEDIATE EFFECT:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN

KINDRED BIOSCIENCES INC. 17K US4945771099




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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US4945771099 A1XA6K 7,10 $ 3,12 $
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