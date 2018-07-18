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YUANDA CGINA HLDGS LTD - XFRA 0YC: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.07.18 07:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
YUANDA CGINA HLDGS LTD 0YC KYG987761007
AB/FROM ONWARDS 18.07.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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YUANDA CGINA HLDGS LTD 0YC KYG987761007
AB/FROM ONWARDS 18.07.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,005 €
|0,005 €
|- €
|0,00%
|18.07./09:03
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|KYG987761007
|A1H922
|0,0080 €
|0,0010 €
= Realtime
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