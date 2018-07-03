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Neovacs - XFRA 0LW: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




03.07.18 08:53
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEOVACS NOM. EO-,15 0LW FR0004032746


AB/FROM ONWARDS 03.07.2018 08:47 CET


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
FR0004032746 A1CVKR 0,89 € 0,29 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Stuttgart 0,392 € +16,67%  10:09
Frankfurt 0,336 € 0,00%  02.07.18
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