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Neovacs - XFRA 0LW: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
03.07.18 08:53
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
NEOVACS NOM. EO-,15 0LW FR0004032746
AB/FROM ONWARDS 03.07.2018 08:47 CET
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NEOVACS NOM. EO-,15 0LW FR0004032746
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,336 €
|0,336 €
|- €
|0,00%
|03.07./10:22
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|FR0004032746
|A1CVKR
|0,89 €
|0,29 €
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|Thema
|Zeit
|6
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|10:21