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Invuity - XFRA 0II: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
11.09.18 15:11
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INVUITY INC.NEW DL-,001 0II US46187J2050
AB/FROM ONWARDS 11.09.2018 14:35 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INVUITY INC.NEW DL-,001 0II US46187J2050
AB/FROM ONWARDS 11.09.2018 14:35 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|7,35 $
|5,75 $
|1,60 $
|+27,83%
|11.09./17:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US46187J2050
|A14U8Y
|9,55 $
|2,35 $
= Realtime
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