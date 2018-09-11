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Invuity - XFRA 0II: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




11.09.18 15:11
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INVUITY INC.NEW DL-,001 0II US46187J2050


AB/FROM ONWARDS 11.09.2018 14:35 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
7,35 $ 5,75 $ 1,60 $ +27,83% 11.09./17:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US46187J2050 A14U8Y 9,55 $ 2,35 $
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Nasdaq 7,35 $ +27,83%  17:30
Frankfurt 6,10 € +20,55%  14:54
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