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BATTERY MINERALS LTD - XFRA 0FS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.06.18 08:17
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATTERY MINERALS LTD 0FS AU000000BAT1
AB/FROM ONWARDS 13.06.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATTERY MINERALS LTD 0FS AU000000BAT1
AB/FROM ONWARDS 13.06.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,017 €
|0,032 €
|-0,015 €
|-46,88%
|13.06./08:12
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BAT1
|A2DJ28
|0,075 €
|0,017 €
= Realtime
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