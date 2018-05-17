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BATTERY MINERALS LTD - XFRA 0FS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
17.05.18 07:46
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATTERY MINERALS LTD 0FS AU000000BAT1
AB/FROM ONWARDS 17.05.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATTERY MINERALS LTD 0FS AU000000BAT1
AB/FROM ONWARDS 17.05.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,034 €
|0,036 €
|-0,002 €
|-5,56%
|17.05./08:29
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000BAT1
|A2DJ28
|0,070 €
|0,035 €
= Realtime
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