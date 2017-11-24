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BATTERY MINERALS LTD - XFRA 0FS: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




24.11.17 07:50
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
BATTERY MINERALS LTD 0FS AU000000BAT1


AB/FROM ONWARDS 24.11.2017


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000BAT1 A2DJ28 0,054 € 0,036 €
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