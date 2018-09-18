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AURORA LABS LTD. - XFRA 0FR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
18.09.18 19:43
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AURORA LABS LTD. 0FR AU000000A3D7
AB/FROM ONWARDS 18.09.2018 19:40 CET
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AURORA LABS LTD. 0FR AU000000A3D7
AB/FROM ONWARDS 18.09.2018 19:40 CET
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,249 €
|0,249 €
|- €
|0,00%
|18.09./19:59
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000A3D7
|A2DJX9
|0,88 €
|0,22 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,249 €
|0,00%
|14.09.18
= Realtime
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|Thema
|Zeit
|1
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