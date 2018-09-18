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AURORA LABS LTD. - XFRA 0FR: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




18.09.18 19:43
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
AURORA LABS LTD. 0FR AU000000A3D7


AB/FROM ONWARDS 18.09.2018 19:40 CET


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AU000000A3D7 A2DJX9 0,88 € 0,22 €
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