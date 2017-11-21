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ACCROL GROUP HLDGS -,00. - XFRA 0AE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
21.11.17 08:38
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ACCROL GROUP HLDGS -,001 0AE GB00BZ6VT592
AB/FROM ONWARDS 21.11.2017 08:36 CET
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ACCROL GROUP HLDGS -,001 0AE GB00BZ6VT592
AB/FROM ONWARDS 21.11.2017 08:36 CET
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,482 €
|1,434 €
|-0,952 €
|-66,39%
|21.11./10:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|GB00BZ6VT592
|A2ALXJ
|1,85 €
|0,48 €
= Realtime
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