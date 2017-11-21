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ACCROL GROUP HLDGS -,00. - XFRA 0AE: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




21.11.17 08:38
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ACCROL GROUP HLDGS -,001 0AE GB00BZ6VT592


AB/FROM ONWARDS 21.11.2017 08:36 CET


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,482 € 1,434 € -0,952 € -66,39% 21.11./10:05
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
GB00BZ6VT592 A2ALXJ 1,85 € 0,48 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Frankfurt 0,495 € -66,12%  08:40
Berlin 0,482 € -66,39%  09:09
  = Realtime
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