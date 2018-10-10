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CELLCUBE EN.STOR.SYS - XFRA 01X: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




10.10.18 08:14
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CELLCUBE EN.STOR.SYS 01X CA15116L1022


AB/FROM ONWARDS 10.10.2018


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ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
CA15116L1022 A2JMGP 0,24 € 0,083 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
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Frankfurt 0,106 € -38,37%  08:00
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