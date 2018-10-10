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CELLCUBE EN.STOR.SYS - XFRA 01X: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
10.10.18 08:14
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CELLCUBE EN.STOR.SYS 01X CA15116L1022
AB/FROM ONWARDS 10.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
CELLCUBE EN.STOR.SYS 01X CA15116L1022
AB/FROM ONWARDS 10.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,11 €
|0,153 €
|-0,043 €
|-28,10%
|10.10./10:05
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|CA15116L1022
|A2JMGP
|0,24 €
|0,083 €
= Realtime
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