The following instruments on XETRA do have their first trading day21.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am21.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT NDL3 XEUB XS1569741884 NORDLB LX 23.08.2021 0,25% ECOV BON EUR YCT F1RW XEUB FR0013238268 FRTR I/L 01.03.2028 0,1% EGOV BON EUR YCT BN6H XEUB FR0013238797 BNPPCB 22.07.2024 0,375% FCOV BON EUR YCT BHH9 XEUB DE000BHY0MQ1 BHH 21.02.2025 0,375% JUMB BON EUR Y