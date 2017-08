The following instruments on XETRA do have their first trading day14.08.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am14.08.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT ESMA XEUB EU000A1Z98A3 ESMTB 09.11.2017 AGEN BON EUR YCT BD49 XEUB DE0001137685 BUBILL 14.02.2018 BILL BON EUR YCT OET2 XEUB AT0000A1PE50 RAGB 15.07.2023 EGOV BON EUR YCT 0BEK XEUB BE0312757298 BGTB 09.08.2018 EGOV BON EUR YCT F1R3 XEUB FR0124423221 BTF 17.01.2018 EGOV BON EUR YCT N2EC XEUB DE000A2AAKB1 LAND NIEDERS 19.01.2023 0,375% JUMB BON EUR YCT WL15 XEUB DE000NWB17X6 NRWBK 10.08.2022 JUMB BON EUR Y