The following instruments on XETRA do have their first trading day09.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am09.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT DMC8 XEUB FR0013230703 CAFFIL 11.01.2027 0,75% FCOV BON EUR YCT IE0P XEUB IT0005222143 BOTS 30.06.2017 IGOV BON EUR YCT NS02 XEUB DE000A2DAHG0 LAND NIEDERS 10.01.2022 JUMB BON EUR YCT Z1B9 XEUB DE000LB1DRT9 LB BW 10.01.2024 0,2% JUMB BON EUR YCT WL12 XEUB DE000NWB17N7 NRWBK 10.01.2023 0,1% JUMB BON EUR Y