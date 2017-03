The following instruments on XETRA do have their first trading day03.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am03.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT R0AA XEUB AT000B066345 RAIF LB VORARL 23.02.2021 AGEN BON EUR YCT EF8T XEUB EU000A1G0DM5 EFSF 29.03.2021 AGEN BON EUR YCT EF8S XEUB EU000A1G0DN3 EFSF 28.02.2056 2% AGEN BON EUR YCT DSNB XEUB XS1564320080 DANS 14.02.2022 0,125% ECOV BON EUR YCT IZ2B XEUB XS1565338743 INGC 12.02.2027 0,8% ECOV BON EUR YCT L52D XEUB XS1565570212 LANSCH 15.02.2027 0,875% ECOV BON EUR YCT BESV XEUB BE0000342510 BGB 22.10.2024 0,5% EGOV BON EUR YCT UOYE XEUB FR0013235165 CADES 25.11.2022 0,125% FAGN BON EUR YCT 4CMN XEUB FR0013236247 CMCI 10.02.2025 0,625% FCOV BON EUR YCT NR9C XEUB DE000NRW0KB3 LAND NRW 16.02.2027 0,5% JUMB BON EUR Y