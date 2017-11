The following instruments on XETRA do have their last trading day on27.11.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am27.11.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT KW0B XEUB DE000A11QTA8 KFW 30.11.2017 0,05% AGEN BON EUR YCT 99E7 XEUB EU000A1G0A24 EFSF 30.11.2017 1,125% EGOV BON EUR YCT NLBN XEUB NL0012333876 DTC 30.11.2017 EGOV BON EUR YCT I9B2 XEUB IT0005253114 BOTS 30.11.2017 IGOV BON EUR Y