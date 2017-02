The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.02.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.02.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT 5F5R XEUB DE000A1MLU18 FMSW 22.02.2017 1,625% AGEN BON EUR YCT BD26 XEUB DE0001119568 BUBILL 22.02.2017 BILL BON EUR YCT QACK XEUB XS0748955142 BACR 22.02.2017 2,25% ECOV BON EUR YCT FTAZ XEUB FR0123934681 BTF 22.02.2017 EGOV BON EUR YCT NS07 XEUB DE0001590651 LAND NIEDERS 22.02.2017 4,25% JUMB BON EUR Y