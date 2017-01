The following instruments on XETRA do have their last trading day on17.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am17.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT 0DYB XEUB XS0478979551 DNBNOR 20.01.2017 3,375% ECOV BON EUR YCT OE27 XEUB ES0L01701207 SGLT 20.01.2017 EGOV BON EUR YCT H3SA XEUB FR0010849174 HSBCF 20.01.2017 3,375% FCOV BON EUR Y