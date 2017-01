The following instruments on XETRA do have their last trading day on13.01.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am13.01.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT BBVM XEUB ES0413211170 BBVSM 18.01.2017 4,25% ECOV BON EUR YCT BBVB XEUB ES0413211345 BBVSM 18.01.2017 3,625% ECOV BON EUR YCT NY8C XEUB XS0478492415 NBHSS 18.01.2017 3,5% ECOV BON EUR YCT 06CA XEUB XS0732551550 CSGU 18.01.2017 2,125% ECOV BON EUR YCT XEUB FR0123773550 BTF 18.01.2017 EGOV BON EUR YCT PBBB XEUB DE000A1A6PY8 DEUT PFAND BK 18.01.2017 3,375 JUMB BON EUR Y