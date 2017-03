XEUB EUB:Deletion of Instruments from XETRA - 08.03.2017-001

The following instruments on XETRA do have their last trading day on08.03.2017Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am08.03.2017TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCT L321 XEUB DE0005997415 FGBL03/17-BUND 15.02.26 0,5% BASE BAS EUR NCT L322 XEUB DE0005997423 FGBL03/17-BUND 15.08.26 0% BASE BAS EUR NCT M321 XEUB DE0005997613 FGBM03/17-OBL174 08.10.21 0% BASE BAS EUR NCT M322 XEUB DE0005997621 FGBM03/17-BUND 04.01.22 2% BASE BAS EUR NCT M323 XEUB DE0005997639 FGBM03/17-BUND 04.07.22 1,75% BASE BAS EUR NCT M324 XEUB DE0005997647 FGBM03/17-BUND 04.09.22 1,5% BASE BAS EUR NCT Z321 XEUB DE0005997811 FGBS03/17-SCHATZ 14.12.18 0% BASE BAS EUR NCT Z322 XEUB DE0005997829 FGBS03/17-BUND 04.01.19 3,75% BASE BAS EUR NCT Z323 XEUB DE0005997837 FGBS03/17-OBL168 22.02.19 1% BASE BAS EUR NCT Z324 XEUB DE0005997845 FGBS03/17-OBL169 12.04.19 0,5% BASE BAS EUR NCT L330 XEUB DE0005997506 FBTP03/17-BTP 01.12.25 2% BASI BAS EUR NCT L331 XEUB DE0005997514 FBTP03/17-BTP 01.03.26 4,5% BASI BAS EUR NCT L332 XEUB DE0005997522 FBTP03/17-BTP 01.06.26 1,6% BASI BAS EUR NCT L333 XEUB DE0005997530 FBTP03/17-BTP 01.12.26 1,25% BASI BAS EUR N